İstanbul'daki deprem Yunan basınında: "Marmara fayı çok büyük ve tehlikeli"

İstanbul'u sallayan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Yunan basınına açıklama yapan uzmanlar, Marmara'da çok büyük ve tehlikeli bir fay olduğunu söyledi.

OPEN TV'ye konuşan Sismolog Kostas Papazachos, "Fay çok büyük, İstanbul'a çok yakın ve zor bir geçmişi var. Son 300 yılda, bölgede eşi benzeri görülmemiş hasarlara yol açan çok büyük depremler meydana getirmedi. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde böyle bir depremin olması gerektiğini öngören bir dizi model var. Bu çok tehlikeli ve büyük bir depremin çok ağır sonuçları olacaktır" dedi.

Endişe verici nokta olarak İstanbul'un çok büyük bir kent merkezi olması durumunu gösteren Papazachos, gelecekteki bir depremin 7 Richter'e yakın olacağını çünkü ”7'lerin bu fay üzerindeki tipik depremler olduğunu" ifade etti.

Sismolog, Yunanistan'ın olası depremden kadar etkileneceği konusunda ise şunları söyledi "Marmara bölgesinde büyük depremler olduğunda, 1999'da olduğu gibi, genellikle önümüzdeki 5 yıl 10 yıl kuzey Yunan bölgesinde biraz daha fazla yük olur. Hatırlayın 1999'da önümüzdeki dönemde çok ağır bir hava yaşayacağımızı biliyorduk."

"TEKTONİK YAPILARI HAREKETE GEÇİRMEZ"

Bunun ötesinde, Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas da İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin Yunanistan'daki tektonik yapıları harekete geçirmeyeceğini tahmin ediyor.

ERT'ye konuşan Lekkas, “Bu depremin Yunanistan'daki tektonik yapıları harekete geçirmesi beklenmiyor, tabii ki daha büyük büyüklüklere ulaşmazsak, bu durumda Yunan bölgesinin ne kadar etkilendiğini görmek için değerlendirmemizi gözden geçireceğiz” dedi.