İstanbul’daki depremin ardından Yunanistan’da “Tetikte olmalıyız" uyarısı

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Yunanistan’ın Selanik kentinde bulunan Aristotle Üniversitesi’nden bir deprem bilimci, depremi Yunanistan açısından değerlendirdi. Yunanistan devlet kanalı ERT’ye konuşan deprem bilimci Kostas Papazachos, sarsıntının güçlü olduğunu ancak Yunanistan’a ciddi bir tehdit oluşturuyor gibi görünmediğini belirtti.



Kathimerini gazetesinin haberine göre, Papazachos, durumun “nasıl evrileceği konusunda herhangi bir tahminde bulunmak için çok erken olduğunu” söyledi.

"OLASILIKLA ÇOK KÜÇÜK BİR ETKİSİ OLACAK"



İstanbul’daki depremin merkez üssü ve fay hattı konusunda da konuşan Papazachos, “Bu, tanıdık bir kırık” dedi. Yaşanan sarsıntının biraz daha doğuda olması beklenen ve uzun süredir korkulan “büyük deprem” olmadığını belirten Yunan uzman, “Bu, söz konusu fay için nispeten küçük bir olay ve olasılıkla çok küçük bir etkisi olacak, muhtemelen kıyı kesimleri boyunca küçük etkiler görülecek” diye konuştu.

Deprem Yunanistan’da sadece çok hafif bir şekilde hissedilirken, Papazachos, fayın tarihsel olarak güçlü bir sismik alanın içinde meydana geldiğine dikkat çekerek bu bölgenin büyüklüğü 7 ve üzerinde olan depremler yarattığını hatırlattı. Papazachos, “Endişelenmek için büyük bir sebep olmasa da tüm bunları hesaba katarak tetikte olmalıyız” dedi.

