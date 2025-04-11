"İstekliler koalisyonu": Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olan 6 ülke

Fransız AFP ahber ajansının, ismi açıklanmayan Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, şu ana kadar sadece 6 ülke ateşkes durumunda uluslararası “istekliler koalisyonu ”nun bir parçası olarak Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Habere göre İngiltere, Fransa, Baltık ülkeleri Estonya, Letonya, Litvanya ve adı açıklanmayan bir başka ülke askerlerini göndermeye hazırken, diğer liderler taahhütte bulunmadan önce daha ayrıntılı bir plan görmek istiyor.

AFP'nin verdiği rakam, istekli ülke sayısının daha önce bildirilenden çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Bloomberg 9 Nisan'da 15 ülkenin asker göndermeye açık olduğunu yazmıştı.

İngiltere ve Fransa öncülüğündeki koalisyonun dün Brüksel'de yaptığı toplantı, sözde güvence gücü konusunda daha fazla ayrıntıya ışık tuttu.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, birliklerin savaşan iki tarafı ayıran geleneksel bir barış gücü olarak faaliyet göstermekten ziyade Ukrayna ordusunu güçlendirmekle görevli olacağını açıkladı.

Buna rağmen 30 üyeli güçlü koalisyonun pek çok lideri görevle ilgili daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyuyor.

ÖNEMLİ BİR ENGEL: ABD'NİN KATILIMI

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, “Bu görevin neyi gerektireceği ve ne yapacağımız (Barışı koruma mı, caydırıcılık mı yoksa güvence mi?) konusunda bir netlik olması yararlı olacaktır” dedi.

Kara birlikleri göndermek istemeyen koalisyon üyelerinden istihbarat, silah ya da deniz kuvvetleri gibi başka tür destekler istendiği bildiriliyor.

Bir diğer önemli engel ise Londra'nın Rusya'ya karşı etkili bir caydırıcılık için gerekli bir koşul olarak gördüğü ABD'nin katılımı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Amerika'nın Avrupa'daki askeri varlığını azaltma niyetinin sinyallerini verdi ve güvence gücünün bir parçası olarak asker göndermeyi reddetti.

Londra ve Paris, Washington'u en azından hava gücü ya da istihbarat desteği sağlamaya ikna etmeye çalışıyor ancak şu ana kadar herhangi bir taahhüt alamadılar.

TRUMP'IN MOSKOVA TEMASLARI SÜRÜYOR

Göreve geldiğinden bu yana Trump bir yandan Ukrayna'da bir barış anlaşmasına aracılık etmeye çalışırken bir yandan da Moskova ile doğrudan temaslarını sürdürüyor.

Rusya'nın Kiev tarafından desteklenen 30 günlük tam ateşkesi reddetmesi ve enerji altyapısına yönelik saldırıların kısmi olarak durdurulmasını defalarca ihlal etmesi nedeniyle ateşkes müzakere çabaları büyük ölçüde durdu.