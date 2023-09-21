İşten atılan kadın piyangodan 110 milyon euro kazandı

İlk başta ödülün ne kadar olduğu hakkında bilgisi olmayan talihli, internette yaptığı araştırmada toplamda 109 milyon 268 bin 140 euro kazandığını öğrendi.



İkramiye çekini alan kadın, yaptığı açıklamada "Normalde yıldırım çarpma olasılığı piyangoyu kazanma olasılığından daha yüksek. Kaderin cilvesine kimse akıl erdiremez." ifadesini kullandı.



Talihli kadın, iş stresinden uzak duracağını, kazandığı parayla vakıf çalışmalarına katılacağını ve hayalini kurduğu bir ev aldıktan sonra çok istediği Meksika ile Tayland'a seyahate çıkacağını aktardı.