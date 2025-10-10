İstifa etmişti: Macron, Lecornu’yu yeniden başbakanlığa atadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cuma gecesi Elysee Sarayı’nda "aşırı sağ ve aşırı sol" olarak tanımlanan liderler hariç tüm partilerin temsilcileriyle görüştükten sonra kararını açıkladı. Elysee’den yapılan açıklamada, Sebastien Lecornu’nun yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği belirtildi.



Lecornu’nun geri dönüşü, iki gün önce yaptığı “Görevim sona erdi, başbakanlık peşinde değilim” açıklamasının ardından geldiği için sürpriz olarak değerlendiriliyor.

BÜTÇEYİ PAZARTESİYE KADAR SUNMAK ZORUNDA

Yeni başbakanın önünde zorlu bir takvim var. Gelecek yılın bütçesini Pazartesi gününe kadar parlamentoya sunmak zorunda. Macron’un ekibine göre, Lecornu’ya bu süreçte “tam yetki” (carte blanche) tanındı.



Lecornu, X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanının bana verdiği görevi görev bilinciyle kabul ediyorum. Amacım, yıl sonuna kadar Fransa’ya bir bütçe sağlamak ve vatandaşlarımızın günlük sorunlarına çözüm üretmek” ifadelerini kullandı.