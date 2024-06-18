İstihbarat raporu ortaya çıkardı: "İsrail, 7 Ekim saldırısından önce uyarıldı"

İsrail kamu yayıncısı Kan'a göre, Hamas'ın 7 Ekim saldırısından haftalar önce hazırlanan bir İsrail istihbarat raporu, askeri yetkilileri Filistinli direniş grubunun saldırı hazırlıkları konusunda uyarmıştı.



Kan'ın haberine göre, İsrail ordusunun sinyal istihbarat birimi, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde devam eden savaşı başlatan saldırısından bir ay kadar önce Eylül ayında bu raporu hazırladı.



"Birim 8200" istihbarat belgesinde Hamas'ın elit üyelerinin rehin alma eğitimi ve İsrail'in güneyindeki askeri mevzilere ve İsrailli topluluklara yönelik baskın planlarına ilişkin ayrıntıların yer aldığı belirtildi.

REHİNE PLANI HAKKINDA DA UYARDI



Kan'ın haberine göre belgede Hamas'ın yüzlerce rehine almayı hedefledikleri belirtilerek, "Beklenen rehine sayısı: 200-250 kişi" ifadeleri yer aldı.



7 Ekim saldırısında Hamas, 251 İsrailliyi rehin aldı. Bunlardan 116'sı Gazze'de kaldı, 41'inin ise öldüğü açıklandı.



Hamas tarafından yönetilen bölgenin sağlık bakanlığına göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda Gazze Şeridi'nde çoğu sivil en az 37 bin 347 kişi yaşamını yitirdi.

NETANYAHU'YA SORUŞTURMA ÇAĞRISI



Kan'ın ismi açıklanmayan güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberine göre, söz konusu "uyarı raporu" ordunun Gazze Bölümü ve Güney Komutanlığı'ndaki istihbarat yetkilileri tarafından biliniyordu.



İsrailli siyasetçiler Hamas saldırısıyla ilgili istihbarat hatalarının kapsamlı bir şekilde soruşturulması çağrılarını reddederken Başbakan Binyamin Netanyahu da herhangi bir resmi soruşturmanın dokuzuncu ayına giren "savaş sonrasına" bırakılmasında ısrar etti.



Ancak İsrail ordusu AFP'ye yaptığı açıklamada 7 Ekim'de meydana gelen "olayları soruşturduğunu", soruşturmanın aktif bir şekilde yürütüldüğünü ve daha sonra kamuoyuna açıklanacağını söyledi.