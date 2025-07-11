İstihbarat, sızıntı, paranoya: FBI Direktörü’nden yalan makinesiyle “sadakat” testi

ABD’deki Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) yeni Direktörü Kash Patel göreve geldiğinden bu yana FBI çalışanlarının daha fazla yalan makinesi testine sokulduğu ortaya çıktı. ABD basınına konuşan ve yalan makinesine girdiğini anlatan bazı ABD’li üst düzey yetkililer, FBI Direktörü Patel hakkında olumsuz bir şey söyleyip söylemediklerinin de kendilerine sorulan sorular arasında olduğunu aktardı.



The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, FBI tipik olarak personelinin “vatana ihanet edip etmediğini ya da sır tutup tutamayacaklarını” anlamak için yalan makinesi testleri uygulasa da bu testler son dönemde daha da spesifik bir hal aldı. Buna göre, teste tabi tutulan bazı FBI personeline Patel’e “iftira atıp atmadıkları” yönünde de sorular yöneltildi.



“PATEL HAKKINDA OLUMSUZ BİR ŞEY SÖYLEDİNİZ Mİ?”



Konu hakkında bilgi sahibi iki kişinin ve benzer ifadelere aşina kişilerin verdiği bilgilere göre, FBI, yapılan görüşme ve yalan makinesi testlerinde üst düzey çalışanlarına Patel hakkında olumsuz bir şey söyleyip söylemediklerini sordu.



Buna göre, bir keresinde, yetkililer FBI Direktörü Patel’in bir hizmet silahı istediği yönündeki haberi basına kimin sızdırdığını bulmak için yalan makinesi testine girmek zorunda bırakıldı. Patel, ajan olmadığı için hizmet silahının olması pek alışılmış bir talep değildi. Konuya aşina kaynaklar, onlarca yetkilinin yalan makinesi testine alındığını anlattı. Fakat bu kişilerden kaçına doğrudan Patel ile ilgili soru sorulduğu netlik kazanmadı.



“FBI ÇALIŞANLARI ANAYASAYA SADIKTIR, DİREKTÖRE DEĞİL”



Yalan makinesi kullanımı ve sorulan sorular, FBI’ın basına sızan haberlere karşı uygulamaya çalıştığı yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.



Eski FBI çalışanlarına göre ise bu hamle hem siyasi saikler içeriyor hem de oldukça uygunsuz bir durum teşkil ediyor.



23 yıl boyunca FBI için çalışmış olan James Davidson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bir FBI çalışanının sadakati anayasayadır, direktöre ya da direktör yardımcısına değil” diye konuştu.



FBI ise “personel konuları ve kurum içi değerlendirmelere” atıfta bulunarak konu hakkında yorumda bulunmayı reddetti.

