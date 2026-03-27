İstihbarat Trump'ı yalanladı. ABD, İran'ın füze stokunun 3'te 1'ini imha edebildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran hakkında sarf ettiği, "Fırlatacak çok az roketleri kaldı. Çok büyük bölümünü patlattık” ifadeleri, istihbarat kaynaklarının gayri resmi açıklamalarıyla çelişiyor.



Reuters haber ajansının haberine göre ABD’li istihbarat kaynaklarına bağlı 5 kişi, ABD’nin İran’ın füze stoklarının yalnızca 3’te 1’inin imha edildiğini teyit edebildiğini açıkladı.

Kaynaklardan biri ayrıca, İran'ın insansız hava aracı (İHA) kapasitesiyle ilgili istihbaratın da benzer olduğunu ve bu unsurların da 3’te 1’inin imha edildiğine ilişkin belli bir kesinlik derecesi bulunduğunu aktardı. Aynı zamanda İran’ın elinde kalan füze ve İHA’ların yakın gelecekte Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanması için gerçekleştirilebilecek muhtemel ABD operasyonları için de tehdit teşkil ettiği kaydedildi.



TRUMP “ÇOK AZ FÜZELERİ KALDI” DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump dün gerçekleştirdiği basın toplantısında İran’ın füze stoklarının tükenme noktasına geldiğini vurgulayarak, "Onları askeri olarak ezip geçtik. Hava kuvvetleri yok, donanmaları yok ve çok az füzeleri kaldı. Çok büyük bölümünü patlattık. Üretmeleri zor. İHA’lar konusunda da aynı şey geçerli. Liderleri yok. Fakat sorun şu; harika bir iş çıkarıp yüzde 99 oranında imha etsek dahi, geriye kalan yüzde 1’lik tehdit kabul edilemez. Çünkü bu, milyar dolarlık bir geminin gövdesine füze atılması demek olabilir. Fakat çok hızlı bir şekilde temizlenecek. Çünkü anlaşma istiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

PENTAGON'UN TOMAHAWK ENDİŞESİ



Öte yandan ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarında kullandığı Tomahawk füzesi stoklarının kritik seviyelere gerilediği öne sürüldü.



Washington Post (WP) gazetesinin ismi açıklanmayan, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarda 850'den fazla Tomahawk seyir füzesi ateşlediği, bunların çoğunun saldırıların ilk günlerinde kullanıldığı iddia edildi.

Bu hassas silahların hızla tükendiğini savunan bir yetkili, bu durumun Pentagon'daki bazı yetkilileri endişelendirdiğini ve daha fazla füzenin nasıl temin edilebileceğine ilişkin iç tartışmalara yol açtığını savundu.

Konuya yakın kaynaklar, Pentagon'un kullanılan Tomahawk sayısını takip ettiğini söyleyerek, bu kullanım hızının sadece İran'a saldırılar için değil aynı zamanda gelecekteki askeri operasyonlar için de ne anlama geleceği üzerine odaklanıldığını belirtti.

Bir yetkili, Orta Doğu'da kalan Tomahawk sayısını "endişe verici derecede düşük" olarak nitelendirdi.

Diğer bir yetkili ise müdahale edilmezse Orta Doğu'daki Tomahawk stoku için askeri terminolojide mühimmatın tükenmesi anlamına gelen "Winchester" noktasına yaklaşılacağını söyledi.