İstilacı karıncalar ilk kez Avrupa'da

Current Biology adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmaya göre, İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Siraküza kentinde 5 hektarlık bir alanda 88 adet kırmızı ateş karıncası yuvası tespit edildi.

Araştırmacılar, daha önce İspanya, Finlandiya ve Hollanda'daki ithal gıda ürünlerinde kırmızı ateş karıncalarına rastlandığını, ancak ilk defa bir koloninin Avrupa'da görüldüğünü söyledi.