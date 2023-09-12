İstilacı karıncalar ilk kez Avrupa'da

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Karayipler, Çin ve Avustralya'yı istila eden kırmızı ateş karıncaları, ilk kez Avrupa'da görüldü. Bu karıncaların dünyanın en istilacı türlerinden biri olduğu biliniyor.

İstilacı karıncalar ilk kez Avrupa'da
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Current Biology adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmaya göre, İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Siraküza kentinde 5 hektarlık bir alanda 88 adet kırmızı ateş karıncası yuvası tespit edildi.

Araştırmacılar, daha önce İspanya, Finlandiya ve Hollanda'daki ithal gıda ürünlerinde kırmızı ateş karıncalarına rastlandığını, ancak ilk defa bir koloninin Avrupa'da görüldüğünü söyledi.

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Bilimsel adı "Solenopsis Invicta" olan karıncaların, kısa sürede tüm Avrupa'ya yayılabileceğine dikkat çekildi.

Kırmızı ateş karıncalarının sahip oldukları iğneler nedeniyle alerjik reaksiyonlara neden olabileceği ve yerel ekosistemlere zarar verebildiği biliniyor.

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