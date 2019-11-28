İsveç AGİT Dönem Başkanlığı için aday

İsveç'in başkenti Stockholm'de Yabancı Gazeteciler Ofisi'nde açıklamalarda bulunan Linde, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 2021 Dönem Başkanlığı'na ülkesinin adaylık başvurusu yaptığını belirtti.



AGİT başkanlığını büyük ihtimalle 2021'de devralacaklarını dile getiren Linde, bölgesel sorunların çözüme kavuşturulması yönünde çaba harcayacaklarını, demokrasi, insan hakları ve kadın erkek eşitliği konusunda yoğun çalışmalar yapacaklarını kaydetti.



Linde, ''Türkiye'ye sığınan 4 milyon Suriyeli Avrupa'ya gitmek istiyor, Türkiye ise güvenli bölge oluşturup, bunları istekleri doğrultusunda, ülkelerine geri göndermeyi planlıyor. Neden Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmasını eleştiriyorsunuz?'' sorusunu şöyle yanıtladı:



"Türkiye'nin güvenli bölge oluşturma isteğini anlıyorum ama bunu Suriye'nin kuzeyine askeri operasyonla yapmasını değil. Bu durumu biz ve birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi de kınadı çünkü AB, güvenli bölge düşüncesinin amacından çıktığını değerlendiriyor. Türkiye burada karar veremez, Suriyelilerin kendi isteğine göre geri dönmesi gereklidir.''



''Avrupa'da ve İsveç'te yaşayan Süryanilerin, bölgede YPG'nin etnik temizlik yaptığına dair gazetelere ve televizyonlara birçok açıklaması var. İsveç Süryani Federasyonunun da aynı yönde açıklamaları var ancak İsveçli siyasetçilerin bunu duymadıkları yönündeki şikayetleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine Bakan Linde, ''Suriye'nin kuzeyinde Kürtler, Asuriler, Süryaniler, Yezidi ve diğer azınlıkların bir arada yaşaması ve aynı haklara sahip olması çok önemli. Hiçbirinin diğerine baskı yapmaması gerekir.'' dedi.



Türkiye'nin Avrupa uyruklu terör örgütü DEAŞ üyelerinin ülkelerine gönderilmeye başladığı yönündeki açıklamalarına da değinen Linde, Türkiye'nin elinde İsveç uyruklu DEAŞ üyesi tutuklunun bulunduğuna dair şu ana kadar herhangi bilgi olmadığını söyledi.



Linde ayrıca İsveç'in bundan sonraki resmi yazışmalarında Belarus'a, Beyaz Rusya ismini kullanmayacağını kaydetti.

