İsveç Başbakanı Andersson: PKK İsveç için de terör örgütüdür

Türkiye ile görüşmelerin olumlu sonuçlanacağını umduğunu söyleyen İsveç Başbakanı Andersson, "AB'nin terör örgütü listesinde bulunan PKK İsveç için de terör örgütüdür" dedi.

Haberler - NTV Haber 27.06.2022 - 19:12

İsveç Başbakanı Andersson: PKK İsveç için de terör örgütüdür

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