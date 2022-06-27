İsveç Başbakanı Andersson: PKK İsveç için de terör örgütüdür

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'ın açıklamalarından satır başları;



Türkiye'nin endişeleri konusunda ortak bir anlayışa varmayı hedefliyoruz



NATO üyeliğimiz Türkiye'nin de aralarında olduğu tüm ittifak üyelerinin güvenliğini sağlamlaştıracaktır



AB'nin terör örgütü listesinde bulunan PKK İsveç için de terör örgütüdür



Türkiye ile NATO üyeliğimiz konusundaki görüşmelerin kısa süre içinde olumlu sonuçlanacağını umuyoruz



Türkiye'nin iade talepleri yargımız tarafından değerlendirilmektedir, isveç teröristlere güvenli liman olmayacaktır

