İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile yapılan mutabakat zaptının koşullarını yerine getireceğiz

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, geçen ay İspanya'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde, Türkiye'nin itirazlarına yönelik imzalanan mutabakat zaptının koşullarını yerine getirmeye devam ettiklerini açıkladı.

Bir basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Andersson, ayrıca, geçen hafta İsveç'ten Türkiye'ye iade edilen adam hakında da açıklamalarda bulundu.

İsveç Başbakanı, "İsveç hükümetinin dolandırıcılık suçundan aranan bir kişiyi Türkiye'ye iade kararı, İsveç ve uluslararası hukuka göre verilmiştir. Bu şekilde adım atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



ÇAVUŞOĞLU: ORTAK MUTABAKAT TOPLANTISI 26 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

Bununla birlikte geçen hafta düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı'nda soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapacağını açıkladı.



İki ülkenin de belge ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini belirten Çavuşoğlu, ''Biz somut adımlar görmek istediğimizi söylüyoruz'' dedi.



28 Haziran'da Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı.

İSVEÇ, FİNLANDİYA VE TÜRKİYE ARASINDA İMZALANAN MUTABAKAT HAKKINDA



Geçen Haziran ayında, İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı 4'lü bir zirve yapıldı. Görüşme sonrası Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı.



Memoranduma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde imza attı.