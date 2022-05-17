İsveç Başbakanı Andersson'dan Türkiye açıklaması: Konuşarak her türlü sorunu çözmeye hazırız

Son dakika haberi! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik adımları hızlandırdı.



İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı. Böylece üyelik süreci resmen başlamış oldu.



Çarşamba günü NATO'ya resmen başvurması beklenen İsveç'te Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye'ye yönelik yeni açıklamalarda bulundu.



Türkiye ile konuşarak sorunları çözmeye hazır olduklarını belirten Andersson, "Terörizmin her türüyle mücadeleye destek veriyoruz. NATO üyesi olarak Türkiye ile işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.