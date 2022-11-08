İsveç Başbakanı Ankara'da

Türkiye'ye ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

NATO'nun açık kapı politikasını destekliyoruz. NATO'ya katılım müzakerelerine onay verdik, İsveç'in güvenlik kaygılarını anlayışla karşılıyoruz.



İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, Bizde güvenlik kaygılarımızı gideren bir isveç görmek istiyoruz.

Muhtırada kayıtlı hükümlerin hayata geçrilmesi beklentimizi açıkça paylaştık. Üçlü muhtıranın eksiksiz uygulanmasının akabinde İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekleşmesi ve ilişkilerimize müttefiklik boyutunun eklenmesi samimi temennimiz.

Sayın Başbakanla iş adamlarımızın önünün açılması için neler yapılması gerektiğini paylaştık.

Sayın Başbakanın ortak çıkarlarımızda yeni bir sayfa açmasını temenni ediyorum.

PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin, İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesi muhakkak engellenmelidir. FETÖ'cü teröristlerin iade edilmesiönem arz ediyor.

Kristersson'un açıklamalarından öne çıkanlar;

Türkiye-İsveç arasındaki ilişkilerimiz yüzyıllar öncesine dayanıyor. Türkiye ile İlişkilerimizde hali hazırda kullanılmayan büyük bir potansiyel var. Ticaret ve turizm konusunda çok şey yapabiliriz.

İsveç PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyor. İsveç, Türkiye'nin tüm taahhütlerini yerine getirecek.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI



Ankara'ya giden Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.



Kristersson, Beştepe ziyaretinden önce Anıkabir'i ziyaret etti ve TBMM Başkanı Mustafa Şentopla görüştü.



Kristersson Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Kristersson, deftere şunları yazdı: “Yaklaşık 100 yıl önce tarafınızca kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek benim için büyük bir onurdur. 1934'te Ankara'daki İsveç Büyükelçiliğinin açılışında, dönemin Veliaht Prensi Gustaf Adolf ile çekilmiş fotoğraflarınız, bana ülkelerimiz arasındaki yakın bağların ne kadar eskiye dayandığını anımsatmaktadır. İsveç ve bu güzel ülke arasındaki ilişkileri derinleştirme temennilerimle.”



KRİSTERSSON - ŞENTOP GÖRÜŞMESİ



Şentop, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve beraberindeki heyeti Başkanlık Divan Salonunda kabul etti.



11 Eylül'de gerçekleşen seçimlerde Başbakan seçilen Kristersson'u tebrik eden TBMM Başkanı Şentop, yeni İsveç Hükümetine de başarılar diledi.



Özellikle terörle mücadele alanında somut ve sonuç alıcı adımlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Şentop, "PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DHKP-C'nin ülkenizdeki propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetleri devam etmektedir. İade taleplerimiz konusunda bir ilerleme sağlanmamıştır. İsveç'in somut adımlar atarak bu terör örgütleri ve uzantılarının faaliyetlerine son vermesini bekliyoruz." diye konuştu.



İsveç Başbakanı Kristersson ise üç haftadır başbakanlık görevini üstlendiğini belirterek, ikinci ikili ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini söyledi.



Şentop'un bahsettiği parlamento başkanları düzeyindeki toplantının Üçlü Muhtıra'nın gerçekleşebilmesi ve takip edilebilmesi için iyi bir mekanizma olduğunu ifade eden Kristersson, "Parlamentodaki partimin grup lideri, Türkiye Dostluk Grubunun oluşturulması için parlamentomuzda ilgili iletişimlerde bulunmaya başlamıştır." bilgisini verdi.



Şentop ile Kristersson görüşme sonrası 15 Temmuz'da bombalanan alanlara karanfil bıraktı, birlikte Genel Kurul salonunu gezdi.