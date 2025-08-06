İsveç Başbakanı Kristersson: Görevimi yürütürken ChatGPT'ye danışıyorum

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, yapay zeka araçlarını “ikinci bir görüş” almak amacıyla sık sık kullandığını açıkladı.

Kristersson ayrıca, diğer kabine üyelerinin de günlük çalışmalarında yapay zekadan faydalandığını söyledi.

UZMANLARDAN ELEŞTİRİ

Ancak teknoloji uzmanları ve bazı medya kuruluşları, siyasi karar süreçlerinde yapay zekanın kullanılmasını endişeyle karşıladı.

Aftonbladet gazetesi, Kristersson'u "oligarkların yapay zeka psikozuna kapılmakla" suçladı.



Karlstad Üniversitesi’nden bilgisayar bilimci Simone Fischer-Hübner, özellikle güvenlik hassasiyeti taşıyan bilgiler söz konusu olduğunda bu tür araçların kullanımına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.



Başbakanlık Sözcüsü Tom Samuelsson ise, Kristersson’un yapay zekayı yalnızca fikir alışverişi için ve güvenlik riski oluşturmayacak alanlarda kullandığını savundu.

"CHATGPT'Yİ SEÇMEDİK"

Ancak, Umea Üniversitesi'nden Sorumlu Yapay Zeka Profesörü Virginia Dignum, yapay zekanın siyasi fikir üretmede yeterli olmadığını ve yalnızca onu geliştirenlerin bakış açısını yansıttığını belirterek şu uyarıda bulundu:

“Ne kadar çok basit iş için yapay zekâya güvenilirse, sisteme aşırı güvenme riski o kadar artar. Bu kaygan bir zemin. Biz ChatGPT’yi seçmedik.”