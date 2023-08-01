İsveç Başbakanı: Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar ciddi güvenlik sorununa dönüştü

İSVEÇ HÜKÜMETI KAMU DÜZENİ YASASI'NDA DEĞİŞİKLİK İÇİN ÇALIŞACAK



Strömmer öte yandan nefret suçlarının kapsamını, kutsal kitaplara yönelik yasağı içerecek şekilde değiştirmeyi planlamadıklarını, bunun yerine Kamu Düzeni Yasası'nın, kutsal kitapların yakılmasının önlenmesi için hem polise hem de hükümete daha fazla yetki verecek şekilde nasıl değiştirilebileceğini incelemeyi düşündüklerini kaydetti.



Kristersson ve Strömmer'in basın toplantısı ile eş zamanlı olarak İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla tanınan Irak asıllı Salwan Momika, hafta içi Stockholm'de 3 bölgede Kur'an-ı Kerim yakmak için polisten istediği izin taleplerini geri çekti.



Momika, Stockholm'ün Botkyrka bölgesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi ile İran Büyükelçiliği önünde, ayrıca Stockholm şehir merkezinde Kur'an-ı Kerim yakmak için izin istemişti.



İsveç'te son olarak 31 Temmuz'da Momika, İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı.