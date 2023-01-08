İsveç Başbakanı: Türkiye'nin bütün taleplerini karşılayamayız

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayacaklarını söyledi.

İsveç Başbakanı: Türkiye'nin bütün taleplerini karşılayamayız

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İsveç Dışişleri Bakanı Billström NTV'ye konuştu

Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'nin ülkesinin 'ya üyelik başvurusunu onaylayacağına inandığını söyledi.

Kristersson, ülkesinin Türkiye'nin desteği için, Ankara'nın bütün taleplerini yerine getiremeyeceğini belirtti.

Kristersson, "Biz yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptık, Türkiye de bunu doğruladı" dedi.

Ancak İsveç'in yapamayacağı ya da yapmak istemeyeceği talepler olduğunu da belirtti. Türkiye, İsveç ve Finlandiya, geçen yıl, iki İskandinav ülkesinin NATO üyeliğine destek için mutabakat zaptı imzalamıştı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine vetoyu kaldırmak için taleplerde bulunmuştu. FETÖ ve PKK'dan bazı isimlerin Türkiye'ye iade edilmesi de Türkiye'nin talepleri arasında.

Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını ne zaman parlamentoda oylayacağını ise bilmediğini dile getirdi.

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