İsveç Başbakanı'ndan 'mutabakat' açıklaması: Yüzde yüz arkasındayız

İsveç Başbakanı Andersson, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü mutabakata ilişkin, "Tabii ki anlaşmada olan yapılacak. Anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" açıklamasında bulundu.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 30.06.2022 - 22:46

İsveç Başbakanı'ndan 'mutabakat' açıklaması: Yüzde yüz arkasındayız

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Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasında olduklarını söyledi.

Andersson, SVD gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız." dedi.

"ANLAŞMADA OLAN YAPILACAK"

Daha önce Türkiye'nin iade taleplerinin bulunduğunu aktaran Andersson, "Tabii ki anlaşmada olan yapılacak. Türkiye daha önce iade taleplerinde bulundu, biz de bunlarla ilgilendik. Bazen sınır dışı ettiğimiz olmuştur, çoğu zaman da olmamıştır. Anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" diye konuştu.

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