İsveç Başbakanı'ndan ülkesinin NATO başvurusu hakkında açıklama

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO başvurusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Kristersson, "Ekim ayında NATO üyeliğimizin onaylanacağının sözünü veremem. Bu karar Türkiye'ye ait, Türkiye kendi kararlarını kendi alır." dedi.



TBMM'nin açılmasından sonra İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki onay sürecinin "en kısa sürede" Meclis'e gönderilmesi konusunda anlaştıklarını ifade eden Kristersson, şunları kaydetti:



"Herkes bunu parlamento açıldıktan sonra İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanacağı yönünde yorumluyor. Artık meclis açılmış durumda. Bence de İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının zamanı geldi."

