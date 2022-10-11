İsveç, boru hatlarındaki patlamalarla ilgili bulguları Rusya ile paylaşmayacak

Karlskrona kentinde bir sahil güvenlik gemisinde basın toplantısı düzenleyen Andersson, "İsveç makamları, olayı hızlı ve kararlı şekilde inceliyor, bununla gurur duyuyorum, soruşturmada gizlilik kararı var. Patlamayla ilgili soruşturmanın bulgularını Rus yetkilileri ile paylaşmayacağız" ifadesini kullandı.



Olayın istisna olduğunu aktaran Andersson, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası alanda kendilerine olayla ilgili büyük destek geldiğini sözlerine ekledi.



Rus hükümeti, 2 Ekim'de İsveç hükümetine mektup göndererek Rus yetkililerinin doğal gaz hatlarındaki patlamayla ilgili soruşturmaya dahil edilmesini istemiş, bu talep İsveç tarafından reddedilmişti.

Kuzey Akım boru hattını Putin'in havaya uçurduğu öne sürüldü.

KUZEY AKIM 1 VE 2 BORU HATLARINDAKİ SIZINTILAR



Danimarka ve İsveç yakınlarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.



İki ülke de sızıntıların, kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. AB de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.



İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.



Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıklamıştı.



Rus enerji şirketi Gazprom da boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurmuştu.