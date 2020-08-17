İsveç devlet televizyonu, çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı

İsveç devlet televizyonu STV, çalışanlarından Çinli şirket ByteDance'e ait TikTok uygulamasını kurumsal telefonlarından silmelerini istedi.

Anadolu Ajansı 17.08.2020 - 14:59 | Son Güncelleme : 17.08.2020 - 15:00

İsveç devlet televizyonu, çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı

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İsveç devlet televizyonu SVT'den yapılan açıklamada, çalışanlardan, şirket e-postalarına erişim için kullanılan kurumsal telefonlarında TikTok uygulaması bulundurmamaları istendi.

TikTok uygulaması bulunduranların da uygulamayı silmesi talep edilen açıklamada, TikTok'un gereğinden fazla bilgi topladığı öne sürüldü.

ABD Senatosu, hükümet çalışanlarının mobil cihazlarına Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u indirmesini yasaklayan yasa tasarısını geçen hafta onaylamıştı.

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