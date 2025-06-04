İsveç, Estonya'dan 400 cezaevi hücresi kiraladı

İki ülke arasında varılan anlaşmaya göre, İsveç, Estonya’nın güneydoğusunda bulunan ve 600 mahkum kapasitesine sahip Tartu Cezaevi'nde 400 hücre kiralayabilecek.



İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, Estonya’nın "çok önemli ve yakın bir ortak" olduğunu vurgulayarak, her iki ülkenin de mahkumlarla ilgili aynı uluslararası yükümlülüklere tabi olduğunu belirtti.



Strömmer, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bu nedenle İsveç ve Estonya arasında daha derin bir iş birliği için çok iyi koşullar mevcut” dedi.

PARLAMENTONUN ONAYI GEREKİYOR



Ancak, anlaşmanın hayata geçebilmesi için İsveç yasalarında değişiklik yapılması ve parlamentoda üçte iki çoğunlukla onaylanması gerektiği bildirildi.



Bununla birlikte, İsveç parlamentosunun anlaşmayı onaylayıp onaylamayacağı belirsizliğini koruyor. Muhalefetteki bazı partiler ve cezaevi çalışanlarını temsil eden sendikalar, plana şüpheyle yaklaşıyor ya da açıkça karşı çıkıyor.

AVRUPA'DA ÖRNEKLERİ VAR



Avrupa’daki bazı ülkeler daha önce benzer uygulamaları denedi. Norveç ve Belçika, geçmişte Hollanda’dan cezaevi hücresi kiralarken; Danimarka da şu anda mahkumlarını Kosova’ya göndermeye hazırlanıyor.

İSVEÇ'TE ŞİDDET SUÇLARINDA ARTIŞ



İsveç son yıllarda, özellikle rakip suç çeteleri arasındaki hesaplaşmalardan kaynaklanan silahlı saldırılar ve bombalı olaylarla birlikte, şiddet suçlarında artış yaşadı.



Başbakan Ulf Kristersson’un, İsveç Demokratları'nın parlamentodaki desteğiyle iktidara gelen merkez sağ azınlık hükümeti, 2022 yılında göreve geldiğinde suçla mücadelede sert önlemler alma sözü vermişti.



Koalisyonun küçük ortaklarından Hristiyan Demokratlar’dan Ingemar Kihlström, hükümetin daha ağır cezalar getirdiğini ve polise suçluları adalete teslim etmek için daha fazla yetki verdiğini belirtti.



Kihlström, “Bu durum cezaevi sistemi üzerindeki baskıyı artırmaya devam edecek” dedi.



Hükümet, Estonya’ya yalnızca yoğun sağlık hizmetine ihtiyaç duymayan ve yüksek güvenlik riski taşımayan mahkumların gönderileceğini açıkladı.



Strömmer, Estonya ile yapılan müzakerelerde İsveç’in temel ilkesinin, “mahkumların cezalarını Estonya’da çekmelerinin, İsveç’teki koşullara mümkün olduğunca benzer olmasını sağlamak” olduğunu söyledi ve Estonyalı mevkidaşı Liisa-Ly Pakosta ile anlaşmayı “önümüzdeki birkaç hafta içinde” imzalamayı umduğunu belirtti.



Parlamento tarafından onaylanması halinde, anlaşma 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.