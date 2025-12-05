İsveç, gelişmekte olan 5 ülkeye yapılan yardımları Ukrayna'ya yönlendirecek

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Benjamin Dousa, Zimbabve, Tanzanya, Mozambik, Liberya ve Bolivya'ya yapılan yardımların sonlandırılmasının hedeflendiğini açıklayarak, "Hükümet Ukrayna'ya 2026 yılında yapılan yardımı en az 10 milyar İsveç kronuna (yaklaşık 1.06 milyar dolar) yükseltmeyi hedefliyor" dedi.

İsveç hükümeti, gelişmekte olan 5 ülkeye yaptıkları yardım fonlarını sonlandırılacağını ve bu kaynakların Ukrayna'ya yönlendirileceğini açıkladı. İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Benjamin Dousa, Zimbabve, Tanzanya, Mozambik, Liberya ve Bolivya'ya yapılan yardımların sonlandırılmasının planlandığını aktardı. Dousa, "Ukrayna konusu, İsveç'in en önemli dış politika ve yardım politikası önceliği durumunda ve bu nedenle hükümet Ukrayna'ya 2026 yılında yapılan yardımı en az 10 milyar İsveç kronuna (yaklaşık 1.06 milyar dolar) yükseltmeyi hedefliyor. Yardım amaçlı gizli bir darphane yok ve bu paranın bir yerden gelmesi lazım. Komşumuz savaşta ve yardıma ihtiyacı var. Ukrayna'ya verilen destek hızla artıyor ve bu nedenle fon gerekiyor. Ukrayna'nın kendini savunmaya devam edebilmesi İsveç'in çıkarınadır" ifadelerini kullandı.

Dousa, bu karar ile önümüzdeki 2 yıl içinde 2 milyar krondan fazla kaynağın Ukrayna'ya yönlendirilebileceğine ve bunun ülkenin enerji altyapısının yeniden inşası gibi projelerde kullanılabileceğini açıkladı.

İsveç hükümeti, son 3 yılda yıllık 56 milyar kronu bulan kalkınma ve insani yardım bütçesinin, 2026-2028 dönemi için yılda 53 milyar krona düşürüleceği belirtilerek, harcamaların önceliklerini yeniden düzenlendiği, bu kapsamda kaynakların bir kısmının göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmelerinin maliyetlerinin karşılanması için kullanılacağını açıkladı.

İsveç'te 2022 yılında göreve gelen yeni hükümetin bugüne kadar Burkina Faso ve Mali dahil 10'dan fazla ülkeye daha önceden sağlanan yardımları sonlandırdığı biliniyor.