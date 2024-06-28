İsveç Güvenlik Servisi: Terör tehdit seviyesi değişmedi

İsveç güvenlik polisi, ülkedeki terör durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bugün yapılan açıklamada, İskandinav ülkesinin artık şiddet yanlısı aşırılıkçıların propagandası için aynı odak noktasında olmadığı belirtildi.

Açıklamada, terörörizm tehdit seviyesi değerlendirmesinin beş puanlık bir ölçekte dörtte kalmaya devam ettiğini söyledi.

İsveç Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada "İsveç'teki güvenlik durumu ciddiyetini koruyor ve son zamanlarda İsveç'in Ukrayna'ya verdiği askeri desteğe yönelik tehdidin arttığı düşünülüyor" denildi.

İsveç Güvenlik Servisi (SAPO) ülkedeki Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri sonrası ülkedeki terör tehdidini 3'ten 4'e yükseltmişti.

ABD, iki hafta kadar önce İsveç merkezli neo-Nazi grubu İskandinav Direniş Hareketi'ni (Nordic Resistance Movement, NRM) "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" listesine eklemişti.



Norveç, Danimarka, İzlanda ve Finlandiya'da da temscilikleri bulunan NRM'nin bu listeye alınması ile örgütün ABD'deki tüm varlıklarının dondurulacağı ve ABD mali sistemini kullanmalarının engelleneceği belirtilmişti.