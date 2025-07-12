İsveç hapishanelerinde yer kalmadı: Suçlular başka ülkeye ihraç edilecek

Uzmanlar, İsveç'in hızla artan cezaevi nüfusunu barındırmak için Estonya hapishanelerinde yer kiralamaya hazırlanıyor.

Bu da Stockholm hükümetinin, "ABD tarzı kitlesel hapsetme" lehine cezai rehabilitasyondan uzaklaştığı şeklinde yorumlanıyor.

The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre merkez sağ hükümet, çete şiddetiyle mücadele etmekte zorlanırken ve hapishaneler aşırı kalabalıklaşma uyarısında bulunurken, hapishane yerlerini dışarıdan temin etme hamlesi İsveç ceza adaleti sistemini dönüştürmeyi amaçlayan bir dizi politikadan biri.

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz hafta İsveç cezaevi ve denetimli serbestlik servisinin Estonya planı için “gerekli hazırlıkları yapması” talimatını verdiğini açıkladı.

Stockholm ve Tallinn arasında haziran ayında imzalanan bir anlaşma uyarınca, Baltık ülkesinde 600 kadar cezaevi yerinin kullanıma açılması bekleniyor.

7 BİNDEN 41 BİNE ÇIKABİLİR

Ceazevi servisinin yakın tarihli bir raporuna göre, İsveç'in hapishane nüfusu, aşırı sağ tarafından yönlendirilen daha cezalandırıcı politikaların bir sonucu olarak bu yıl 7 bin 800 iken 2034'te 41 bine çıkabilir.

Gözlemciler bunun, on yıllardır rehabilitasyon ve yeniden entegrasyon odaklı cezaevi politikalarıyla övünen bir ülke için belirgin bir değişimi temsil ettiğini söylüyor.

İsveç, hükümet çete suçlarının yol açtığı benzeri görülmemiş bir şiddet dalgasıyla boğuşurken hapis cezasına çarptırılanların sayısındaki artışla başa çıkabilecek durumda değil. Cezaevleri Genel Müdürü Joakim Righammar, İsveç cezaevlerinin aşırı kalabalık nedeniyle bir “kriz durumunda” olduğunu söyledi.

AĞIR SUÇLARDA YAŞ DÜŞÜRÜLEBİLİR

Uzun süre cezaevinde kalan çocukların sayısı özellikle dikkat çekici. Son yıllarda yaklaşımdaki değişiklik, 15 yaşından küçük çocukların 10 yıl veya daha uzun süre cezaevinde kalmasına yol açtı. Aşırı sağcı İsveç Demokratlarının desteğini arkasına alan hükümet, ağır suçlarda cezai sorumluluk yaşının 15'ten 14'e indirilmesi önerisini değerlendiriyor. Ana muhalefet partisi merkez sol Sosyal Demokratlar da böyle bir öneriyi destekleyeceklerini açıkladılar. İsveç Demokratları ise yaşın 13'e indirilmesi çağrısında bulundu.

GENÇLİK EVİ YERİNE HAPİSHANE

Hükümet ayrıca önümüzdeki yıl ilk kez, genç suçluların genellikle yerleştirildiği ve azami cezanın dört yıl olduğu mevcut güvenli gençlik bakım evlerinin yerine gençlik hapishaneleri kurmayı planlıyor. Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, Estonya ile yapılan anlaşmanın “İsveç cezaevi ve denetimli serbestlik hizmetini” “baskı altındaki bir durumdan” kurtarmak için önemli bir adım olduğunu söyledi.

