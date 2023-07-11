İsveç: Hükümet, Türkiye'nin isteklerini önemsedi ve yerine getirmede irade gösterdi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, hükümetin, terörle mücadele başta olmak üzere, Türkiye'nin isteklerini önemsediğini ve yerine getirmede irade gösterdiğini söyledi.

İsveç: Hükümet, Türkiye'nin isteklerini önemsedi ve yerine getirmede irade gösterdi
Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı: Türkiye'nin onayı dünya basınında

Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı: Türkiye'nin onayı dünya basınında

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Kristersson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye, ve arasında Vilnius'ta varılan uzlaşıyı değerlendirdi.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk etme kararına değinen Kristersson, Türkiye'nin çekincelerini iyi bildiklerini aktardı.

"ÇALIŞMALARIMIZ MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI"

Ulf Kristersson, "İsveç hükümeti, üzerinde çok çalıştığı terörle mücadele başta olmak üzere, Türkiye'nin isteklerini önemsedi ve yerine getirmede irade gösterdi. Uzun süredir bu konuda yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bizim söylediklerimiz ve yaptıklarımızdan Türkiye'nin de ikna ve emin olması önemli." ifadesini kullandı.

İsveç: Hükümet, Türkiye'nin isteklerini önemsedi ve yerine getirmede irade gösterdi - 1
Stoltenberg: İsveç'in üyeliği hem NATO hem Türkiye'nin yararına olacak

Stoltenberg: İsveç'in üyeliği hem NATO hem Türkiye'nin yararına olacak

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Billström, İsveç'in, Üçlü Daimi Ortak Mekanizma'da alınan kararları yerine getirdiğini belirtti.

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