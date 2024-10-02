İsveç hükümeti "yoksulluğu yasaklamaya" hazırlanıyor

İsveç'te merkez sağcı iktidar koalisyonu, ülke çapında dilenciliğin yasaklanması için dokuz aylık bir çalışma başlatacaklarını duyurdu.



Hükümet, ülke çapında dilenciliğin yasaklanmasına yönelik planlarını sunmasının ardından "yoksulluğu yasaklamaya çalışmakla" suçlandı.



İsveç'te merkez sağcı iktidar koalisyonu, ülke çapında dilenciliğin yasaklanması için dokuz aylık bir çalışma başlatacaklarını duyurdu.



Yasağın, uygulanabilir görülmesi halinde yasa haline gelebileceği belirtildi.



İsveç Demokratları grup lideri Lina Lindberg, pazartesi günü yaptığı açıklamada, yasağın uluslararası sözleşmeleri ve insan haklarını ihlal etmeden nasıl uygulanabileceğini incelemek için bir araştırmacının görevlendirdiğini bildirdi.



Bu incelemenin sonuçları, önümüzdeki yıl haziranda İsveç Parlamentosu'na sunulacak.



Dilenciliğin yasaklanması, ülkenin iktidardaki sağ koalisyon partilerinin seçim vaatlerinden biriydi.



Hıristiyan hayır kurumu Stockholms Stadsmission ise, "Dilenciliği yasaklamak, yoksulluğu yasaklamaya yönelik beyhude bir çabayla sorunu başka yöne kaydırmak anlamına gelir. Bunun yerine, bu grubun kırılganlığının yapısal yoksulluk azaltma ve ayrımcılığa karşı çalışma yoluyla azaltılabileceğine inanıyoruz." açıklamasında bulundu.



