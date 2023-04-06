İsveç hükümetinden terör şüphelisinin Türkiye'ye iadesinin reddine onay

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberinde, 50 yaşındaki terör şüphelisinin, İsveç vatandaşlığı bulunması dolayısıyla hükümetin, Yüksek Mahkeme'nin kararını onayladığı kaydedildi.



Kararın, hafta içinde yapılan Kabine Toplantısı'nda alındığı belirtildi.



Türkiye tarafından aranan söz konusu firari zanlının iadesine ilişkin talep, 20 Kasım 2022'de, Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.

POLİSİN KARARI DA HAKSIZ BULUNDU

Öte yandan, İsveç İdari Mahkemesi, şubat ayında Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen iki kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polis kararını da haksız buldu.



İsveç'te şubat ayında Irak asıllı Salwan Momika Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği, Afrika kökenli Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti.

