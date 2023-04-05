İsveç İdari Mahkemesi Kur'an-ı Kerim yakma yasağını haksız buldu

İsveç'te şubat ayında Irak asıllı Salwan Momika Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği, Afrika kökenli Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti.



İsveç İdari Mahkemesinin kararında, "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığı belirtildi.



Yargıç EvaLotta Hedin, duruşmadan sonra basına yaptığı açıklamada, polisin yasak kararının, yeterince geçerli sebebi bulunmadığını söyledi.



PASKALYA OLAYLARI

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping şehirleriyle başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

