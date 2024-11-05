İsveç istihbaratından PKK raporu: "Gençleri Türkiye'ye karşı cephe hattına gönderiyor"

İsviçre Federal İstinbarat Servisi, ekim ayında "İsviçre'nin Güvenliği" başlıklı yeni bir rapor yayımladı.



Raporda terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin dikkat çekici ifadeler yer aldı.



22 Ekim tarihli yayımlanan raporda, özellikle Kürt gençlerinin örgüt için ideolojik eğitimlerden geçirildiği, ardından da PKK/KCK'nın dağ kadrolarına katılımlarının sağlandığı vurgulandı.



MECLİS'E TAŞINIYOR



Güvenlik Kaynaklarından edinilen bilgilere göre, örgütün propaganda ve eğitim faaliyetlerinden duyulan endişe İsviçre Federal Meclisi'ne de taşınmaya hazırlanıyor.



Ulusal Meclis Üyesi Jacqueline de Quattro'nun, aralık ayında gerçekleştirilecek Ulusal Meclis'in kış oturumunda, PKK/KCK eğitim kamplarının sayısı ve yetkililerin bu yeni tehditle mücadele stratejisi hakkında bir soru önergesi vereceği belirtiliyor.



ÇARE ARIYORLAR



Güvenlik kaynaklarına göre, Avrupa ülkelerindeki yasal boşlukları kullanan PKK/KCK’nın faaliyet yürüttüğü ülkeye verdiği zarar, artık Avrupa ülkeleri tarafından da anlaşıldı ve bu durumun önüne geçecek çareler aranıyor.



Güvenlik kaynakları, terör örgütü'nün Suriye'deki kolu YPG'nin bağlı olduğu Suriye Demokratik Güçleri hakkında hazırlanan bir başka rapora da dikkat çekiyor.



12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇŞOCUKLAR SİLAH ALTINDA



İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yine ekim ayında yayınladığı "Kuzey Doğu Suriye:Çocukların Askere Alınması Devam Ediyor" başlıklı raporda örgütün 12 yaşından küçük çocukları silah altına aldığı belirtildi.



Raporda ayrıca, Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı Suriye Devrimci Gençlik Hareketi'nin birincil rolünün, çocukları okullarından ve evlerinden uzaklaştırmak ve ailelerinin onları bulmasını engellemek olduğu ifade edildi.