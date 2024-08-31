İsveç istihbaratından yeni iddia: "Rusya sabotaj peşinde"

İsveçli yetkililer, savunma sanayisinin giderek daha fazla hedef alındığını belirterek, özellikle silah tesislerine yönelik Rus sabotaj riskinin arttığı konusunda uyarıda bulundu. Kremlin'in kapsamlı bir dezenformason faaliyeti yürüttüğünü savunan İsveçli yetkililer, bunun yaklaşık 6 ay önce NATO'ya katılan İskandinav ülkesine duyulan güveni sarsma amacı taşıdığını iddia ediyor.

İsveç istihbaratından yeni iddia: "Rusya sabotaj peşinde"
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'teki güvenlik şirketleri, savunma şirketlerinin tesisleri civarında drone kullanımı, tesislerin belgelenmesi ve haritalandırılması, daha agresif casusluk, siber saldırılar ve yanlış bilgilendirme gibi sabotaj girişimlerinde artış olduğunu bildirdi.

Avrupa'da son aylarda 'nın da dahil olduğu düşünülen bir dizi sabotaj girişimi yaşandı. Bunlar arasında Alman bir silah üreticisinin genel müdürüne yönelik suikast girişiminin engellenmesi ve Berlin'deki bir savunma sanayi şirketine ait metal fabrikasında çıkan yangın da yer alıyor.

"RİSK ALMA EĞİLİMİ"

İsveç Güvenlik Servisi (Säpo), Rusların etki operasyonları ve sabotaj gibi eylemlerde bulunmak gibi "risk alma eğiliminin arttığını" söyledi.

Säpo'nun basın danışmanı Karl Melin, "Säpo olarak bir süredir Rusya'nın risk alma isteğinin arttığına dair işaretler görüyoruz. Güvenliğimizi etkileyen operasyonlara yöneliyorlar. Propagandadan sabotaja kadar geniş kapsamlı bir operasyondan söz ediyoruz. Bu, İsveç'e ve Batı'ya yöneltilen bir tehdit" diye konuştu.

"GÜVENİ SARSMA AMACI TAŞIYOR"

Melin, İsveç'in Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle riskin arttığını savunarak, özellikle askeri tesislerin ve silah fabrikalarının Rusya tarafından hedef alınabileceğini ileri sürdü.

Moskova'nın saldırılarına karşı casusluk faaliyetleriyle yanıt verildiği ve savunması zayıf kalan küçük işletmelere özel güvenlik eğitimleri sağlandığı aktarıldı.

Kremlin'in kapsamlı bir dezenformason faaliyeti yürüttüğünü savunan İsveçli yetkililer, bunun yaklaşık 6 ay önce NATO'ya katılan İskandinav ülkesine duyulan güveni sarsma amacı taşıdığını iddia ediyor.

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