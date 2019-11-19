İsveç Julian Assange hakkındaki tecavüz suçlamasını düşürdü

Ömür boyu hapis yatabileceği ABD'ye iadesi talebiyle İngiltere'de tutuklu olarak yargılanan WikiLeaks kurucusu Julian Assange hakkında İsveç'te açılan tecavüz soruşturması düşürüldü.

İsveçli bir savcı Assange'ın tecavüz soruşturmasının sona erdirildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, 2010'da İsveç'in başkenti Stockholm'de iki kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle açılan dava 2015 ve 2017 yıllarında zaman aşımı nedeniyle düşmüştü ancak Assange'ın İngiltere'de tutuklanmasının ardından soruşturma yeniden başlamıştı.

İsveçli savcı Eva-Marie Persson yaptığı açıklamada, suçlamalarla ilgili soruşturmanın devam ettirilemeyeceğini, iddia edilen suçlamayı kanıtlayacak yeterli delil bulunamadığını ifade etti.

Persson, konuyla ilgili Assange'ın ifadesinin alınmasının soruşturma dengesinde önemli bir değişiklik yaratmayacağına kanaat getirildiğini belirtti ve soruşturmanın kapatılması kararının taraflarca temyize götürülebilceğini ifade etti.

ABD'nin yüz binlerce gizli belgesini WikiLeaks'te yayımlamasının ardından İsveç'te tecavüz suçlamalarından başlatılan yasal süreç nedeniyle, 2012'de İngiltere'deki Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınan WikiLeaks kurucusu Julian Assange, 12 Nisan 2019'da büyükelçiliğin daveti üzerine gelen İngiliz polisi tarafından tutuklanmıştı.

Birleşmiş Milletler İşkence Özel Raportörü Nils Melzer, İngiltere'de tutuklu bulunan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange için geride bıraktığımız haftalarda hazırladığı raporda, kötü ve keyfi muameleye maruz kaldığını ve hayatının tehlikede olduğunu dile getirmişti.

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