İsveç NATO'ya resmen başvuru yaptı: Belgeyi imzaladı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı.



Dışişleri Bakanlığında canlı yayında NATO'ya üyelik başvurusunu imzalayan Linde, İsveç için en iyisini yaptığını söyledi.



Linde, başvuru belgesinin kısa sürede Finlandiya ile birlikte NATO'ya teslim edileceğini sözlerine ekledi.



İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, dün, parlamentoda yapılan görüşmeler sonrasında İsveç hükümetinin NATO'ya başvuru yapma kararı aldığını açıklamıştı.



TÜRKİYE'NİN İTİRAZLARI

Ankara teröre destek verdikleri gerekçesiyle Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün bir kez daha Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay vermeyeceğini söyledi.

Erdoğan "İknaya gelmek için yorulmasınlar" dedi.

PUTİN GÖZDAĞI VERDİ

Rus lider Vladimir Putin, ülkesinin Finlandiya ve İsveç ile sorunu olmadığını savundu. NATO'nun genişlemesine karşı doğrudan bir tehditte bulunmadı.

Ancak örgütün askeri altyapısının bu ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi halinde "karşılık verileceğini" söyledi. Putin, "Bize karşı nasıl bir tehdit yaratacağını göreceğiz, ona göre karşılık vereceğiz" dedi.

Putin'in yakın çevresinden, eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, geçen ay, Baltık kıyısındaki toprağı Kaliningrad'a nükleer silah ve hipersonik füze konuşlandırabileceğini söylemişti.