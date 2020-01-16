İsveç ordusunda albay rütbesine kadar yükselen sahte diplomalı subay, birçok uluslararası görevde bulundu.



2013'te NATO'da görevlendirildikten sonra, 2018 yılında da Birleşmiş Milletler adına Mali'deki İsveç askerlerinin komutanlığını yaptı.



Sahte subay 4 yıl boyunca da İsveç askeri istihbarat ve güvenlik servisinde de çalıştı.



Sahte subayın 1999'da subay okulundan mezun olduğuna dair kendi hazırladığı diplomayı, gerçekte var olmayan bir albaya imzalattığı ortaya çıktı.



İsveç Genelkurmay Başkanlığı ise, sahte diplomalı subay hakkında soruşturma başlattı.

