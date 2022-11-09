İsveç parlamentosu terörle mücadele yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak

Parlamentonun resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Anayasa Komisyonu, teröre yakın grupların örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan yasa tasarısı teklif etti.



Yeni tasarıyla, İsveç'te yasal otoritelere terörle mücadelede daha etkin olma imkanı sağlanırken, güvenlik güçleri ve adli makamların, terörle irtibatı olan ve terörü destekleyen oluşumların örgütlenme özgürlüğünün önüne geçmesi sağlanacak.



16 Kasım'da oylanacak düzenlemenin, parlamentodan geçtiği takdirde 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.