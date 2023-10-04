İsveç Savunma Bakanı Jonson: Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİKİMİZ"

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki yaklaşımına ilişkin soruya Jonson, "Türkiye, önemli bir müttefikimiz. NATO'ya üye olduğumuzda da Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz. Ancak şu anda mümkün olan en kısa sürede üye olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu elbette bizim için önemli çünkü Beşinci Madde ve NATO'nun ortak savunma planlaması kapsamına girmek istiyoruz." yanıtını verdi.



Jonson, NATO ile ortaklık kurmak ve NATO'ya üye olmak arasında fark olduğunu, bunu da Ukraynalıların kavradığını belirterek "Biz bu farkı anlıyoruz. Üye olduğunuzda ortak savunma planına entegre olabilirsiniz. İşte bu nedenle tüm bu konularda ilerleme kaydedebilmemiz için mümkün olan en kısa sürede entegre olmamızın İttifak için de önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.