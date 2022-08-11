İsveç, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcıyı teslim edecek

İsveç'in Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı bir kişiyi iade etme kararı aldığı açıklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.08.2022 - 17:05

İsveç, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcıyı teslim edecek

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'in devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı 35 yaşındaki bir kişinin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdiği belirtildi.

Yargıtayın kararını değerlendiren İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson, bunun rutin bir durum olduğuna işaret etti.

İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson. İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson.

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2011 yılından beri İsveç'te yaşayan ve bu süre içinde sığınma başvurusu da bulunan kişinin, dolandırıcılıktan Türkiye'de 14 yıl hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu kişinin Türkiye'ye iade edilmemek için din değiştirerek Hristiyanlığa geçtiği öne sürüldü.

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