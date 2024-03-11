İsveç'in bayrağı NATO'daki yerini aldı: "Putin başarısız oldu"

"UKRAYNA HER ZAMANKİNDEN YAKIN"



Stoltenberg, Kremlin'in işgalinin, yalnızca İsveç ve Finlandiya'yı NATO şemsiyesi altına almakla kalmadığını aynı zamanda Ukrayna da NATO üyeliğine her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti.



NATO lideri ayrıca, "İttifakın, İsveç'e nükleer silah konuşlandırma planı olmadığını" sözlerine ekledi.



İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise "NATO üyeliği ile birlikte nükleer silahlara ev sahipliği yapmaya hazırız ancak böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.



YA "ÇOK İYİ" YA DA "TARİHİ BİR HATA"



Öte yandan AFP haber ajansı, İskandinav ülkesinin NATO üyeliğini İsveç halkına sordu. "Karışık duygular içinde olduklarını" söyleyen İsveçlilerin bir kısmı bu adım "çok iyi" olarak değerlendirirken, bazıları ise "tarihi bir hata" olarak nitelendirdi.

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