İsveç'in en genç bakanı: Henüz 26 yaşındaki Romina Pourmokhtari

İsveç'te Ilımlı Muhafazakar Parti, Liberal Parti ve Hristiyan Demokrat Partisi'nden oluşan üçlü koalisyon hükümeti tarafından basın toplantısıyla açıklanan yeni kabinenin en genç üyesi 26 yaşındaki Romina Pourmokhtari oldu.



İsveç'in yeni İklim ve Çevre Bakanı olan Pourmokhtari görevinde fark oluşturmak istediğini söyleyerek, “İsveç halkının iradesini yansıtan bir politika izlemeliyiz” dedi.



Pourmokhtari, bakan olmadan önce Liberal Parti'nin gençlik bölümünün liderliği yapıyordu.

Romina Pourmokhtari

Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'un liderliğinde 24 bakanlıktan oluşan kabinede 13 erkek, 11 kadın bakan bulunuyor.



EN GENÇ BAKAN OLDU



İsveç'in en genç bakanı 2014 yılında ülkenin Eğitim Öğretim Bakanı olan 27 yaşındaki Aida Hadzialiç'ti. Pourmokhtari bu ünvanı da aldı. Henüz 26 yaşında olan genç kadın ülkenin en genç bakanı oldu.



AFP'nin haberine göre, Stockholm'ün banliyölerinde İran kökenli bir ailede dünyaya gelen Pourmohtari, geçmişte Kristersson'un partisini göçmenlik karşıtı ve milliyetçi İsveç Demokratlarına (SD) daha da yakınlaştırma hamlesini açıkça eleştirmişti.



Pourmokhtari, 2020 yılına dayanan bir Twitter gönderisinde, "SD'siz Ulf Kristersson - Kesinlikle. SD'li Ulf Kristersson - Hayır teşekkürler" yazdı.



Reuters'in bildirdiğine göre, Ulf Kristersson, parlamentoda koalisyonu desteklemeyi kabul eden göçmen karşıtı İsveç Demokratları ile bir aydan fazla süren müzakerelerin ardından başbakan olarak onaylandı.



Ülkedeki enflasyonun yaklaşık yüzde 10 olması ve ekonominin resesyona girmesiyle yeni hükümet bir dizi zorlukla karşı karşıya.