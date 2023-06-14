İsveç'in NATO üyeliği | Stoltenberg: Erdoğan'la görüştüm, toplantının olumlu geçtiğini söyledi

SON DAKİKA HABERİ: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini söyledi ve "Erdoğan ile görüştüm. Toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi" dedi.

İsveç'in NATO üyeliği | Stoltenberg: Erdoğan'la görüştüm, toplantının olumlu geçtiğini söyledi
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Son dakika haberi! Türkiye İsveç'e NATO üyeliği vizesi verecek mi? Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı bugün İstanbul'da yapıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantıya ilişkin "Erdoğan ile görüştüm, olumlu geçtiğini söyledi" dedi. Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı.

Ankara'daki İsveç toplantısı sonrası yazılı açıklama

Ankara'daki İsveç toplantısı sonrası yazılı açıklama

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Görüşmeye ilişkin açıklama NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten geldi. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Teyyip Erdoğan ile görüştüğünü belirterek, "Erdoğan, daimi mekanizma toplantısının olumlu atmosferde geçtiğini söyledi" dedi.

ABD Büyükelçisi NTV'ye konuştu: Kritik toplantı öncesi NATO üyeliği mesajı

ABD Büyükelçisi NTV'ye konuştu: Kritik toplantı öncesi NATO üyeliği mesajı

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İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini söyleyen Stoltenberg, "İsveç'in üyelik sürecini tamamlamak için çalışıyoruz. İsveç NATO'ya üye olmak için üzerine düşenleri yerine getirmiştir. PKK üyesinin Türkiye'ye iade edilmesi organize suçla mücadele bağlamında İsveç'in de yararınadır." diye konuştu.

İsveç'in NATO'ya üyeliğinin NATO'nun Vilnius Zirvesi'nde mümkün olabileceğini söyleyen Stoltenberg, "Birçok konuda müttefiklerimizin fikir ayrılıkları olabiliyor ancak her zaman fikir birliğine ulaşmayı başarıyoruz." dedi.

İsveç NATO Başmüzakerecisi de görüşmeye ilişkin, "Türkiye ile görüşme olumlu geçti. Müzakerelerin devam etmesine karar verildi." ifadelerini kullandı.

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