İsveç'in NATO üyeliği | Stoltenberg: Erdoğan'la görüştüm, toplantının olumlu geçtiğini söyledi

İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini söyleyen Stoltenberg, "İsveç'in üyelik sürecini tamamlamak için çalışıyoruz. İsveç NATO'ya üye olmak için üzerine düşenleri yerine getirmiştir. PKK üyesinin Türkiye'ye iade edilmesi organize suçla mücadele bağlamında İsveç'in de yararınadır." diye konuştu.



İsveç'in NATO'ya üyeliğinin NATO'nun Vilnius Zirvesi'nde mümkün olabileceğini söyleyen Stoltenberg, "Birçok konuda müttefiklerimizin fikir ayrılıkları olabiliyor ancak her zaman fikir birliğine ulaşmayı başarıyoruz." dedi.



İsveç NATO Başmüzakerecisi de görüşmeye ilişkin, "Türkiye ile görüşme olumlu geçti. Müzakerelerin devam etmesine karar verildi." ifadelerini kullandı.