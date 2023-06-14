İsveç'in NATO üyeliği | Stoltenberg: Toplantı olumlu geçti

Jens Stoltenberg, Ankara'da bugün yapılan görüşmeye kendisinin kabine şefinin katıldığını belirterek, "Az önce kendisiyle konuştum. Toplantının yapıcı bir atmosferde geçtiğini, bir miktar ilerleme bulunduğunu bildirdi. İsveç'in üye olarak onaylanması konusunda çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"İSVEÇ TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRDİ"



Üyelik konusunda bir takvim sunamayacağını vurgulayan Stoltenberg, şunları kaydetti:



"İsveç taahhütlerini yerine getirdi. Anayasayı değiştirdiler, terörle mücadele yasasını sıkılaştırdılar ve Türkiye'ye silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdılar. İsveç'in Türkiye ile uzlaşılanlar üzerinden daha fazla ne yapılabilir meselesini konuşmasını memnuniyetle karşılıyorum. Örneğin; bu hafta PKK bağlantılı bir kişinin iadesi söz konusuydu. Bu hem terörle mücadele bakımından iyi hem de İsveç'in organize suçla mücadele çabaları bakımından iyi. Çünkü bu gruplar çoğunlukla birbiriyle bağlantılı. İsveç'te organize suça bulaşanlarla Türkiye'deki terör eylemlerine karışanlar sıklıkla aynı kişiler. İsveç'i en yakın zamanda üye olarak kabul etmek için çalışmaya devam edeceğiz."