İsveç'in resmi Twitter hesabını bir haftalığına, üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Mehmet Murat Doğan yönetecek.



Doğan, 151 bin takipçili @sweden hesabının yönetimini bu sabah itibarıyla devraldı.



Doğan, iki yıldır İsveç'in Lund Üniversitesinde Uluslararası Kalkınma ve Yönetim dalında burslu yüksek lisans yaptığını belirterek "Twitter hesabını her hafta bir vatandaş yönetiyor. İsveç Enstitüsü bu hafta beni seçmiş. Benim için de büyük bir sürpriz oldu. Bir hafta boyunca daha çok yaşadığım şehir Lund'dan paylaşımlarda bulunmayı düşünüyorum" dedi.



İsveç'te, 2011'den bu yana, 151 bin kişinin takip ettiği ülkenin resmi Twitter hesabını her hafta halktan seçilen bir isim yönetiyor.



İsveç Enstitüsü tarafından belirlenen kişi, profile ismi ve fotoğrafını ekleyerek, bir hafta boyunca paylaşımlar yapıyor.