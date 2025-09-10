İsveçli bakan basın toplantısında bayıldı

İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, başkent Stockholm'de eski bakandan görevi devralması sebebiyle düzenlenen basın toplantısında fenalaştı.



Sosyal medyada paylaşılan videoda, Lann'ın söz almasının hemen ardından fenalaştığı, ardından bayıldığı görülüyor. Lann'ın kürsünün üzerinden yüzüstü düştüğü de görüntülerde yer aldı.

Bakan Lann, kısa bir süre sonra toplantı salonuna geri dönerek kan şekerinin düştüğünü belirtti ve "Sıradan bir salı olmadı." yorumunu yaptı.

Toplantıda Lann'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Sosyal İlişkiler Bakanı Jakob Forssmed ve Enerji ve Endüstri Bakanı Ebba Busch yer alıyordu.