İsveç'te 25 yılın en soğuk günü: 1000 araç otoyolda mahsur kaldı

İskandinav ülkeleri soğuk hava dalgasının etkisi altında. İsveç'te çarşamba gecesi son 25 yılın en soğuk günü yaşandı. Ülkenin kuzeyindeki Kvikkjokk köyünde hava sıcaklığı eksi 43.6 dereceye kadar düştü.



Ülkede en düşük sıcaklık Ocak 1999'da eksi 49 derece olarak kaydedilmişti.



Kuzeydeki bazı bölgelerde de sıcaklık eksi 40 derecenin altına düştü.

1000 ARAÇ OTOYOLDA MAHSUR KALDI



Güneydeki Skane bölgesinde yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Yaklaşık bin araç 24 saatten fazla otoyolda mahsur kaldı.



Polis ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra mahsur kalanların tahliye edilmesi için ordu görevlendirildi. Dondurucu soğuk nedeniyle kuzey bölgelerde otobüs ve tren seferleri iptal edildi.