İsveç'te 25 yılın en soğuk günü: 1000 araç otoyolda mahsur kaldı

İskandinav ülkeleri soğuk hava dalgasının etkisi altında. İsveç'te çarşamba gecesi son 25 yılın en soğuk günü yaşandı. Ülkenin kuzeyindeki Kvikkjokk köyünde hava sıcaklığı eksi 43.6 dereceye kadar düştü.
Ülkede en düşük sıcaklık Ocak 1999'da eksi 49 derece olarak kaydedilmişti.
Kuzeydeki bazı bölgelerde de sıcaklık eksi 40 derecenin altına düştü.
1000 ARAÇ OTOYOLDA MAHSUR KALDI
Güneydeki Skane bölgesinde yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Yaklaşık bin araç 24 saatten fazla otoyolda mahsur kaldı.
Polis ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra mahsur kalanların tahliye edilmesi için ordu görevlendirildi. Dondurucu soğuk nedeniyle kuzey bölgelerde otobüs ve tren seferleri iptal edildi.
FİNLANDİYA DA SOĞUK HAVANIN ETKİSİ ALTINDA
Finlandiya'nın kuzeyindeki Lapland bölgesinde perşembe günü bu kışın en düşük sıcaklığı kaydedildi. Termometreler eksi 42.5 dereceyi gösterdi.
Bölgedeki tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Başkent Helsinki'de sıcaklık eksi 15 dereceye kadar düştü. Tampere şehrinde aşırı soğuk sonucu patlayan borular nedeniyle bazı evlere su verilemediği bildirildi.
Meteoroloji uzmanları havanın hafta boyunca daha da soğuyabileceği konusunda uyardı.
Soğukların hafta sonuna doğru Norveç'i de etki altına alması sıcaklıkların eksi 27 dereceye düşmesi bekleniyor.
SÜRÜCÜLERE UYARI
Danimarka'da ise polis, şiddetli rüzgar ve kar yağışının kuzey ve batı kesimleri etkisi altına alması nedeniyle sürücüleri gereksiz yolculuklardan kaçınmaları konusunda uyardı.
Rusya'nın başkenti moskova'da ise son 74 yılın en düşük sıcaklığı kaydedildi. Termometreler eksi 27 dereceyi gösterdi.
Uzmanlar mevsim normallerine göre havanın 13-15 derece daha soğuk olduğunu, soğukların hafta boyunca etkili olmasının beklendiğini bildirdi.
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