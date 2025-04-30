İsveç’te 3 kişi öldürülmüştü: 16 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

İsveç’in Uppsala kentindeki bir kuaförde üç kişiyi öldürdüğünden şüphelenilen 16 yaşındaki çocuğun gözaltına alındığı açıklandı.



Başkent Stockholm’e 40 dakika mesafede yer alan üniversite şehri Uppsala’da dün öğlen saatlerinde yaşanan saldırıda üç kişi vurularak hayatını kaybetmişti. Saldırı, kentin geleneksel “Walpurgis Gecesi” isimli sokak etkinliklerine hazırlandığı günlerde yaşanmıştı. İsveç Savcılığı, bugün yaptığı açıklamada, 16 yaşındaki bir kişinin cinayet şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.



SALDIRIDA ÇETE BAĞLANTISI MI VAR?



Savcılıktan yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili başlatılan “yoğun soruşturmanın” devam ettiği belirtilerek “Şu anda bilgi topluyoruz; polis, kapı kapı dolaşarak inceleme yapıyor ve görgü tanıklarının ifadesini alıyor… Buna ek olarak, ele geçirilen cep telefonları ve diğer materyaller de analiz ediliyor” denildi.



Polis de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, saldırının çete bağlantılı olup olmadığını söylemek için çok erken olduğunu, bunun değerlendirdikleri teorilerden biri olduğunu bildirdi.



İskandinav ülkesi İsveç’te 10 yılı aşkın süredir çete bağlantılı şiddet olaylarında artış yaşanıyor; bu şiddet olaylarının arasında silahlı şiddet vakaları da bulunuyor.



“MÜNFERİT BİR OLAY”



Şüphelinin yaşı sebebiyle pek çok bilginin gizlendiği mahkeme belgelerine göre, silahlı saldırıyla bağlantılı olarak dün saatler gece yarısını geçerken bir şüpheli gözaltına alındı. Polis de olayın “münferit bir olay” olduğuna inandıklarını, “Walpurgis Gecesi” etkinlikleriyle bir bağlantısı olduğunu düşünmediklerini belirtti.