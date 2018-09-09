Açıklanan ilk sonuçlara göre iktidardaki merkez sol bloğu yüzde 40,6, merkez sağ bloğu ise yüzde 40,1 oy aldı.
Göçmen ve Avrupa Birliği karşıtı "İsveç Demokratları Partisi" ise büyük bir başarı elde ederek yüzde 17,8 oranına ulaştı. Köklerinde Neo-Nazi hareketi olan partiye verilen destek, sığınmacılarla ilgili sorunların etkisiyle ciddi oranda arttı.
Partinin bu hızlı bir yükselişinin, İsveç'teki blok siyasetinin sonunu getirebileceği yorumları yapıldı. Seçimin kesin sonuçlarının ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.
İsveç'te aşırı sağ oylarını artırdı
NTV HaberDünya
Sandık başına giden İsveç'te oy sayım işlemleri devam ediyor. İlk sonuçlara göre merkez sol ve merkez sağ bloklarının oy oranları neredeyse eşit.
Açıklanan ilk sonuçlara göre iktidardaki merkez sol bloğu yüzde 40,6, merkez sağ bloğu ise yüzde 40,1 oy aldı.