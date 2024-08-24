İsveç'te aşırı sağcılardan Müslüman karşıtı gösteri

İsveç'in başkenti Stockholm'de aşırı sağcı grup, Müslümanların ülkelerine gönderilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

İsveç'te aşırı sağcılardan Müslüman karşıtı gösteri

Çok sayıda İsveçli aşırı sağcının desteklediği gösteri için Odenplan'da bir araya gelen grup, ”Ülkemizde Müslüman istemiyoruz'' sloganı attı. Daha sonra Segelstorg Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen grup, ülkede İslam'ın yasaklanmasını istedi.

Aynı bölgede Stockholm Antifaşist Derneğince de ırkçılık ve ayrımcılığa karşı gösteri düzenlendi.

İsveçli aktivistlerin organize ettiği gösteride "Caddelerimizde ırkçı istemiyoruz", "İllegal insan yoktur" ve "'te herkesin yaşama hakkı vardır" sloganları atıldı.

Göstericiler, "Hep beraber ırkçılığa hayır", "Irkçılığa karşı dur", "Gençler ırkçıların karşısında" yazılı pankartlar taşıdı.

İki grup arasında zaman zaman gerginlik yaşandı, polisin önlemleri sonucu olay çıkmadı.

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