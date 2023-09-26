İsveç'te bir camide yangın çıktı

İsveç devlet radyosu SR'ye açıklamada bulunan Arby Camisi İletişim Başkanı Anas Deneche, yangının kundaklama sonucu çıktığını belirtti.



Caminin yakınında oturan bir aileden 1 senedir tehdit aldıklarını vurgulayan Deneche, "Aile tarafından 1 sene boyunca tehdit ve fiziksel saldırılara maruz kaldığımız polis raporlarında mevcut. Bu yangının kundaklama sonucu çıktığından eminiz." ifadelerini kullandı.



İsveç'te bir Iraklı cami önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırdı Haberi Görüntüle Arby polisinden yapılan yazılı açıklamada, yangın sonrası caminin tamamen kullanılamaz hale geldiği ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.