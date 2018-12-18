İsveç'in Göteborg kentinde, sokakta bulunan şüpheli paketin içinden patlayıcı çıktı.
Yerel basındaki haberlere göre, şehir merkezindeki Johanneberg Mahallesi'nde bulunan şüpheli paket nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Bomba imha uzmanları, paketi kontrollü şekilde patlattı.
Göteborg Emniyet Müdürlüğünden Thomas Fuxborg, pakette patlayıcı madde bulunduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İsveç'te bomba alarmı
Anadolu AjansıDünya
İsveç'in Göteborg kentinin merkezinde, içinde patlayıcı bulunan şüpheli paket kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.
İsveç'in Göteborg kentinde, sokakta bulunan şüpheli paketin içinden patlayıcı çıktı.