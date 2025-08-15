İsveç'te cami yakınlarında ateş açıldı: 2 kişi yaralandı

İsveç polisi, başkent Stockholm’ün batısındaki Örebro kentinde bir cami yakınlarında ateş açıldığını açıkladı.



Polis yetkilileri, saldırısı sırasında iki kişinin yaralandığını açıklayarak halktan bölgeden uzak durmalarını istedi.

Yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Polis açıklamasına göre olay cinayete teşebbüs olarak değerlendiriliyor.

Ayrıntılar geliyor...